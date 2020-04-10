Коронавирус в Саратове, новости на 10 апреля: федеральный оперштаб подтвердил четырех зараженных в Саратовской области
Федеральный оперативный штаб по коронавирусу сегодня, 10 апреля, подтвердил четырех новых заболевших в Саратовской области.
Напомним, о четырех зараженных стало известно вчера, 9 апреля. Это — две женщины и двое мужчин, причем один из них подросток.
Количество зараженных коронавирусом в Саратове составило 34 человека. Напомним, двое выздоровело, еще двое скончались от хронических заболеваний.
За сутки в России зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса и 18 смертей. Полностью выздоровели за сутки 97 человек.
За все время в РФ COVID-19 заразились 11 917 человек. Всего по стране с начала эпидемии умерло 94 человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 апреля 2020 года: подтверждены 34 случая коронавируса
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 10 апреля 2020 года
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU