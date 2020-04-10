Коронавирус в Саратове, новости на 10 апреля: федеральный оперштаб подтвердил четырех зараженных в Саратовской области

10 Апр 2020 2020-04-10T10:40:46+03:00

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Федеральный оперативный штаб по коронавирусу сегодня, 10 апреля, подтвердил четырех новых заболевших в Саратовской области.

Напомним, о четырех зараженных стало известно вчера, 9 апреля. Это — две женщины и двое мужчин, причем один из них подросток.

Количество зараженных коронавирусом в Саратове составило 34 человека. Напомним, двое выздоровело, еще двое скончались от хронических заболеваний.

За сутки в России зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса и 18 смертей. Полностью выздоровели за сутки 97 человек.

За все время в РФ COVID-19 заразились 11 917 человек. Всего по стране с начала эпидемии умерло 94 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU