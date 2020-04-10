Житель Саратовской области столкнул с балкона приятельницу
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Воскресенского района. Его подозревают в покушении на убийство.
- Следствие считает, что утром 7 апреля в селе Елшанка 37-летний мужчина поссорился на балконе своей квартиры на пятом этаже с 22-летней приятельницей. Во время ссоры гражданин столкнул девушку. Упавшая с высоты пострадавшая получила перелом позвоночника и ушиб левого легкого, но благодаря оперативной медицинской помощи осталась жива, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Во время допроса подозреваемый обо всем рассказал. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU