Житель Саратовской области столкнул с балкона приятельницу

10 Апр 2020 2020-04-10T10:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Воскресенского района. Его подозревают в покушении на убийство.

- Следствие считает, что утром 7 апреля в селе Елшанка 37-летний мужчина поссорился на балконе своей квартиры на пятом этаже с 22-летней приятельницей. Во время ссоры гражданин столкнул девушку. Упавшая с высоты пострадавшая получила перелом позвоночника и ушиб левого легкого, но благодаря оперативной медицинской помощи осталась жива, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Во время допроса подозреваемый обо всем рассказал. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU