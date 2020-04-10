Саратовец купил алкоголь на 14 тыс. рублей с чужой карты

10 Апр 2020 2020-04-10T10:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество в отношении 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 марта с 21:00 до 21:30 у пивного магазина на улице Тархова он потерял свою банковскую карту.

Кто-то приобрел с нее алкоголь на 14 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 48-летний мужчина, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU