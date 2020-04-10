Саратовец купил алкоголь на 14 тыс. рублей с чужой карты
Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество в отношении 39-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 марта с 21:00 до 21:30 у пивного магазина на улице Тархова он потерял свою банковскую карту.
Кто-то приобрел с нее алкоголь на 14 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 48-летний мужчина, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU