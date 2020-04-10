Региональный оператор фиксирует рост пользователей online-сервисов

10 Апр 2020 2020-04-10T11:28:22+03:00

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Региональный оператор продолжает работу с потребителями в дистанционном режиме и дает все необходимые консультации по услуге по обращению с ТКО.

Для удобства юридических лиц подать заявку на заключение договора можно через интернет. Это актуально для вновь заявившихся предпринимателей и в период подготовки к дачному сезону для садоводческих объединений. Для заключения договоров необходимо скачать заявление и пакет документов на сайте regoperator.org или regoperator.ru и следовать инструкции. Также все счета и необходимые документы юридические лица получают дистанционно с помощью электронной почты и через «Почту России».

Для физических лиц действует система онлайн-сервисов. Направить обращения, заявления и документы, решить вопросы, связанные с корректировкой количества проживающих и начислений, заказать чат с оператором и обратный звонок можно при помощи online-приемной на сайте «Городского расчетного центра» или по электронной почте tko@sarrc.ru.

В распоряжении потребителей услуги по обращению с ТКО есть два способа дистанционной оплаты квитанций без комиссии: в личном кабинете на сайте саррц.рф и на сайте платежцентр.рф без входа в личный кабинет. Также услуги регионального оператора можно оплатить, не выходя из дома, с помощью системы онлайн-банкинга. При этом обязательно внести в соответствующую графу или в комментарии к платежу номер лицевого счет.

- Мы видим увеличение пользователей онлайн-сервисов с начала режима самоизоляции. Десятки тысяч потребителей уже оценили удобство онлайн-оплаты и подачи документов. В будущем системы дистанционного взаимодействия будут только развиваться, ведь #мыработаемдлявас и для вашего удобства и комфорта. Абсолютное большинство вопросов в настоящий момент можно решить без личного присутствия. Мы прогнозируем только рост количества пользователей, даже по окончании ограничительных мер, которые перейдут с нами на цифровое взаимодействие. Главное сейчас, #оставайтесьдома. Это поможет ускорить процесс снятия всех ограничений и сохранит ваше здоровье, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Call-центр «СарРЦ» по вопросам начислений и платежных документов доступен по телефону: 8 (8452) 39-02-27. По вопросам работы системы обращения с ТКО вы можете обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону: 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU