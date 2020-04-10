Припаркованная на Лунной Lada не дает начать ремонтные работы на водоводе
Сообщить контакты владельца машины просят в диспетчерскую
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению работ на улице Лунная, у дома №25, из-за припаркованного автомобиля Lada с государственным регистрационным номером Т441УН64.
ООО «КВС» просит откликнуться всех, кто обладает информацией о владельце машины. Сообщить об этом надо в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.
Машина не дает проехать технике ООО "КВС"
ИСТОЧНИК KP.RU