Припаркованная на Лунной Lada не дает начать ремонтные работы на водоводе

10 Апр 2020 2020-04-10T10:30:16+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению работ на улице Лунная, у дома №25, из-за припаркованного автомобиля Lada с государственным регистрационным номером Т441УН64.

ООО «КВС» просит откликнуться всех, кто обладает информацией о владельце машины. Сообщить об этом надо в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.

Машина не дает проехать технике ООО "КВС"

ИСТОЧНИК KP.RU