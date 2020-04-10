Для абонентов КВС доступны пункты приема платежей и онлайн-сервисы

10 Апр 2020 2020-04-10T10:13:27+03:00

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С сегодняшнего дня, 10 апреля, для удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» будут доступны пункты приема платежей ООО «Платеж Центр», в которых потребители смогут очно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, по следующим адресам:

- пр. Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);

- ул. Танкистов, район дома №93 (рынок «Навашино»);

- пр. 50 лет Октября, 93 (ост. «1-я Дачная»);

- пл. Ленина, 1 (помещение «ДК «Россия»»);

- пр. Строителей, 6;

- ул. Азина, рынок «16 квартал»;

- ул. 2-я Садовая, 39/53;

- ул. Барнаульская,1;

- ул. Клочкова,16;

- пр. Энтузиастов, 66;

- ул. Миллеровская, 64;

- пр. Строителей, 27;

- ул. Ипподромная,17;

- ул. Тархова, 29 А/1;

- ул. 2-я Садовая /ул. Большая Садовая;

- пр. Строителей, 18 (ост. «75-я школа»);

- ул. Тульская, 25;

- пр. Энтузиастов, 40 А;

- пр. Кирова, 43 Г (ост. «Детский мир»);

- ул. Крымская, 16/24;

- пр. Энтузиастов, 50 (ост. «34-я школа»);

- ул. Огородная, 83;

- ул. Рабочая, 29/39;

- ул. Огородная, 158 А;

- г. Энгельс, ул. Тельмана 156 (маг. «Пятерочка»).

График работы пунктов можно посмотреть здесь.

Также абонентам ООО «КВС» остаются доступными онлайн-сервисы. Обратиться в СарРЦ, получить консультации, направить обращения, заявления и документы, передать показания ИПУ можно на сайте саррц.рф не выходя из дома.

Городским расчетным центром были подведены итоги первой недели работы в режиме «онлайн». Как показал мониторинг обращений на удаленные сервисы, в период с 30 марта по 6 апреля сектором сопровождения абонентов обработано 175 заявлений, поступивших в онлайн-приемную для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», отвечено на 276 обращений, пришедших на электронную почту для абонентов КВС kvs@sarrc.ru. Общее количество посетителей сайта саррц.рф по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 1 215 человек.

По телефону (8452) 39-07-17 операторами горячей линии принято 448 звонков по вопросам начислений и оплаты за коммунальные услуги.

Произвести оплату в любое удобное время и, что сейчас немаловажно – не выходя из дома – можно через личный кабинет на сайте саррц.рф и через сервис онлайн-оплаты на сайте платежцентр.рф — партнера ООО «СарРЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU