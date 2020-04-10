Для абонентов КВС доступны пункты приема платежей и онлайн-сервисы
С сегодняшнего дня, 10 апреля, для удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» будут доступны пункты приема платежей ООО «Платеж Центр», в которых потребители смогут очно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, по следующим адресам:
- пр. Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);
- ул. Танкистов, район дома №93 (рынок «Навашино»);
- пр. 50 лет Октября, 93 (ост. «1-я Дачная»);
- пл. Ленина, 1 (помещение «ДК «Россия»»);
- пр. Строителей, 6;
- ул. Азина, рынок «16 квартал»;
- ул. 2-я Садовая, 39/53;
- ул. Барнаульская,1;
- ул. Клочкова,16;
- пр. Энтузиастов, 66;
- ул. Миллеровская, 64;
- пр. Строителей, 27;
- ул. Ипподромная,17;
- ул. Тархова, 29 А/1;
- ул. 2-я Садовая /ул. Большая Садовая;
- пр. Строителей, 18 (ост. «75-я школа»);
- ул. Тульская, 25;
- пр. Энтузиастов, 40 А;
- пр. Кирова, 43 Г (ост. «Детский мир»);
- ул. Крымская, 16/24;
- пр. Энтузиастов, 50 (ост. «34-я школа»);
- ул. Огородная, 83;
- ул. Рабочая, 29/39;
- ул. Огородная, 158 А;
- г. Энгельс, ул. Тельмана 156 (маг. «Пятерочка»).
График работы пунктов можно посмотреть здесь.
Также абонентам ООО «КВС» остаются доступными онлайн-сервисы. Обратиться в СарРЦ, получить консультации, направить обращения, заявления и документы, передать показания ИПУ можно на сайте саррц.рф не выходя из дома.
Городским расчетным центром были подведены итоги первой недели работы в режиме «онлайн». Как показал мониторинг обращений на удаленные сервисы, в период с 30 марта по 6 апреля сектором сопровождения абонентов обработано 175 заявлений, поступивших в онлайн-приемную для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», отвечено на 276 обращений, пришедших на электронную почту для абонентов КВС kvs@sarrc.ru. Общее количество посетителей сайта саррц.рф по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 1 215 человек.
По телефону (8452) 39-07-17 операторами горячей линии принято 448 звонков по вопросам начислений и оплаты за коммунальные услуги.
Произвести оплату в любое удобное время и, что сейчас немаловажно – не выходя из дома – можно через личный кабинет на сайте саррц.рф и через сервис онлайн-оплаты на сайте платежцентр.рф — партнера ООО «СарРЦ».
ИСТОЧНИК KP.RU