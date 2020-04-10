Самоизоляция в Саратове: работают 15 дежурных групп в детсадах

10 Апр 2020 2020-04-10T09:39:57+03:00

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Сегодня, 10 апреля, в 13 детсадах Саратова работают 15 дежурных групп.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в учреждения 88 детей.

Перед приемом у малышей измерили температуру. Они находятся в дезинфицированных и прокварцованных помещениях, за их самочувствием и здоровьем следят.

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ИСТОЧНИК KP.RU