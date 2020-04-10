Самоизоляция в Саратове: работают 15 дежурных групп в детсадах
Родители привели 88 детей
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 апреля, в 13 детсадах Саратова работают 15 дежурных групп.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в учреждения 88 детей.
Перед приемом у малышей измерили температуру. Они находятся в дезинфицированных и прокварцованных помещениях, за их самочувствием и здоровьем следят.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU