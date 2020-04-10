2020-04-10T09:29:03+03:00
Общество

Валерий Радаев перечислил на строительство инфекционного центра в Саратове свою зарплату

Ранее свои средства передали Панков, Стрелюхин и Пивоваров
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев перечислил зарплату в Фонд строительства инфекционного центра в Саратове.

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев перечислил в Фонд строительства инфекционного центра свою зарплату.

Как сообщил Радаев на своей странице в соцсети Instagram, он поддерживает проект и принял решение пожертвовать месячной зарплатой.

Напомним, ранее, свои месячные зарплаты в Фонд перечислили председатель правительства Александр Стрелюхин и вице-губернатор Игорь Пивоваров. А до этого о перечислении средств сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

С инициативной строительства инфекционного центра выступил президент Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов. Он призвал представителей бизнеса скинуться на него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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