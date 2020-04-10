В Саратове парень обокрал ВАЗ на 33,8 тыс. рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T09:28:54+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ВАЗ-21124 31-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19:00 4 апреля по 1:00 5 апреля кто-то повредил текло у передней левой двери машины и унес два сабвуфера марки Pride, короб для этой техники красного цвета, усилитель марки Kicx синего цвета.

Сумма ущерба составила 33,8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 22-летний парень.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU