В Саратове парень обокрал ВАЗ на 33,8 тыс. рублей
Полиция Заводского района раскрыла кражу из ВАЗ-21124 31-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19:00 4 апреля по 1:00 5 апреля кто-то повредил текло у передней левой двери машины и унес два сабвуфера марки Pride, короб для этой техники красного цвета, усилитель марки Kicx синего цвета.
Сумма ущерба составила 33,8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 22-летний парень.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU