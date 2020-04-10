2020-04-10T09:40:09+03:00
Общество

Сегодня день рождения отмечают Ольга Алимова и Алексей Комаров

Праздник у директора Саратовского академического театра оперы и балета, а также депутата Госдумы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 апреля, дни рождения отмечают депутат Госдумы Ольга Алимова и директор Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров.

Ольга Алимова родилась в Саратове 10 апреля 1953 года, в 1975 закончила местный политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», в 1991 — Поволжский социально-политический институт по специальности «Теория социально-политических отношений», в 1998 — Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С 1975 по 1981 год работала по специальности мастером ЖКО, инженером-конструктором на местных заводах — авиационном, а также тяжелых зуборезных станков. С 1990 по 1993 трудилась заместителем председателя Заводского районного Совета народных депутатов Саратова, после — замначальника отдела по работе с местными органами самоуправления Саратовской областной думы.

С 1998 по 2002 год работала помощником депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ.

С 2002 по 2011 год была депутатом Саратовской областной думы третьего и четвертого созывов. С 2011 по 2016 год — депутатом Государственной думы шестого созыва. В 2018 году избрана депутатом Госдумы седьмого созыва.

Алексей Комаров тоже родился в Саратове, учился в физико-математической школе №13, в 1989 закончил местный политехнический институт, в 2010 — Поволжскую академию госслужбы имени Столыпина, в 2018 — магистратуру института искусств СГУ имени Чернышевского.

После трудился инженером, впоследствии главным инженером ГОКБ «НИИСХ Юго-Востока» Саратова. С 2005 по 2010 — начальник отдела Минкульта региона, с 2010 по 2016 — начальник управления по культуре Саратова, с 2016 по 2017 — проректор консерватории имени Собинова. С 2017 — директор Саратовского академического театра оперы и балета.

За большой вклад в развитие культуры региона его неоднократно награждали почетными грамотами и благодарностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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