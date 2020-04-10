В Саратове посадят 120 тыс. цветов
Вчера, 9 апреля, в Саратове начали красить бордюры, монтировать системы полива и готовить зоны для посадки цветов, которых планируется высадить более 120 тыс. штук по всему городу.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов отметил, что уборка и дезинфекция улиц, остановок и тротуаров идет в плановом режиме.
Каждый день в этих работах задействованы более 200 единиц техники и свыше 250 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU