2020-04-10T09:29:53+03:00
Общество

В Саратове посадят 120 тыс. цветов

Уборка города продолжается
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 апреля, в Саратове начали красить бордюры, монтировать системы полива и готовить зоны для посадки цветов, которых планируется высадить более 120 тыс. штук по всему городу.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов отметил, что уборка и дезинфекция улиц, остановок и тротуаров идет в плановом режиме.

Каждый день в этих работах задействованы более 200 единиц техники и свыше 250 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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