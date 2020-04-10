Первый приют для бездомных собак в Саратове появится к 1 июля

10 Апр 2020 2020-04-10T09:28:05+03:00

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В Саратове продолжаются работы по организации муниципального приюта для бездомных животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в четверг, 9 апреля, объект в Гуселке-2 посетил глава города Михаил Исаев.

Сейчас там уже завершены планировочные работы на участке, завершается возведение забора по периметру. После этого будут установлены 30 вольеров для собак, модернизированы помещения для сотрудников, кухня, операционный блок.

По графику приют должен быть готов к 1 июля.

Приют должен появиться к июлю

- Для другого приюта, который будет построен по инициативе Вячеслава Викторовича Володина, определен земельный участок, ведутся проектные работы. При поддержке Вячеслава Викторовича будут выделены средства на его строительство, на 300 особей в Заводском районе Саратова. Когда будет реконструирован этот приют и построен новый приют, обостренный вопрос с бродячими собаками в черте города будет решен, — заявил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU