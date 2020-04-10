В Пугачеве мужчина жил с женщиной и занимался сексом с ее малолетней дочерью
В Пугачеве Саратовской области под суд отправили 28-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в развращении и сексе с малолетней девочкой.
По версии следствия, с августа по октябрь прошлого года мужчина занимался сексом с 13-летней дочерью сожительницы. Мать ребенка узнала об этом и начала расспрашивать мужчину. Но тот в качестве ответной меры обратился в полицию, заявив, что его необоснованно обвиняют.
Однако доказательства преступления были найдены еще во время доследственной проверки. После этого мужчина признал вину и раскаялся.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU