В Саратове рецидивист отобрал у мужчины 85 тыс. рублей
Полиция Ленинского района раскрыла грабеж в отношении 45-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 апреля в 16:00 у пункта приема металла неизвестный отобрал у него 85 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, у него изъяли чуть более 26 тыс. рублей, потому что остальные деньги он успел потратить на себя.
На злоумышленника завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU