2020-04-10T08:09:28+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист отобрал у мужчины 85 тыс. рублей

Злоумышленник напал у пункта приема металла
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж в отношении 45-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 апреля в 16:00 у пункта приема металла неизвестный отобрал у него 85 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, у него изъяли чуть более 26 тыс. рублей, потому что остальные деньги он успел потратить на себя.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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