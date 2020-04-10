В Саратове столкнулись Kia Spectra и Renault Logan: пострадала пенсионерка
Вчера, 9 апреля, в 12:45 напротив дома №17 на Алексеевской улице произошла авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 78-летний водитель Renault Logan нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Kia Spectra под управлением 49-летнего мужчины.
В результате аварии 62-летнюю пассажирку Logan госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU