В Саратове столкнулись Kia Spectra и Renault Logan: пострадала пенсионерка

10 Апр 2020 2020-04-10T08:22:06+03:00

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Вчера, 9 апреля, в 12:45 напротив дома №17 на Алексеевской улице произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 78-летний водитель Renault Logan нарушил правила очередности проезда перекрестка и влетел в Kia Spectra под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии 62-летнюю пассажирку Logan госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU