2020-04-09T21:09:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Московский поставщик заявил, что не может отправить в Саратов оплаченное оборудование для лабораторий по коронавирусу

Александр Стрелюхин поручил срочно ехать в столицу и разбираться
Екатерина Семенова
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Александр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской областиАлександр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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На заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Саратовской области министр здравоохранения председатель правительства Александр Стрелюхин рассказал, что от социально ответственного бизнеса, Группы компаний «Ренова» в 5-ю детскую инфекционную больницу поступили 1,2 тыс. тест-систем.

Наталья Мазина рассказала о подготовке медицинских учреждений к проведению анализов и лечения больных.

По ее словам, поликлиники преимущественно пустуют. В основном помощь оказывается на доме. Среди стационаров работают те, что оказывают помощь онкологическим, сердечно-сосудистым, туберкулезным, психиатрическим больным.

- На сегодня ПЦР-диагностика работает в одном государственном учреждении. Но мы сосредоточили второй аппарат-амплификатор и те тест-системы, которые сегодня были доставлены ГК «Ренова», будут использоваться на амплификаторе, которые передали из другого учреждения. И количество исследований, которое может проводиться в сутки, составит практически 300, – отметила министр.

Она сообщила, что с понедельника откроется также лаборатория в 10-й городской клинической больнице.

Что касается лаборатории в Балакове, то там возникли проблемы. По словам министра Мазиной, оборудование уже оплачено, но поставщик из Москвы, компания «ДНК-Технология», сообщил, что не могут его поставить.

Александр Стрелюхин поручил срочно решить этот вопрос.

- Завтра, а лучше сегодня – человека в машину, берите координатором Наталью Васильевну (Мазину – прим. ред.). Туда, на завод, на предприятие, которое обязалось поставить в рамках проведенной оплаты, – и пусть он там сидит, пока не привезет оттуда оборудование. Я говорю совершенно серьезно, – заявил Стрелюхин.

Он обратился к министру промышленности и энергетики Андрею Архипову оказать помощь по доставке по линии Минпрома.

Кроме того, он потребовал завтра вновь доложить о том, как идет подготовка к открытию лабораторий, включая ту, что должна появиться в Балашове.

- Завтра для всех четкий график – когда эти лаборатории заработают. Никаких вопросов, что чего-то не хватает и нет персонала – просто быть не может, – заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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