Пасха в Саратове 2020: Решение о массовых мероприятиях в Саратове на Пасху огласят 10 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T20:04:44+03:00

В правительстве обсудили эту тему с митрополитом, епископом, полицией и прокуратурой

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Покровский и Николаевский Пахомий, прокурор области Сергей Филипенко и глава ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов приняли участие в совещании, которое собрали в правительстве области 9 апреля. Основным вопросом была организация массовых религиозных мероприятий на Пасху (19 апреля) и на Радоницу (28 апреля).

Об этом стало известно в ходе заседания областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Вопрос о том, как быть с ограничением массовых скоплений людей в эти дни задал мэр Саратова Михаил Исаев.

- Мы обсуждали сегодня этот вопрос. Думаю, завтра владыка выступит с обращением по этому поводу. Впереди вербное воскресенье и Пасха. Все рекомендации будут даны, - заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU