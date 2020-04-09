Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдавать будут только два обязательных экзамена
Государственную итоговую аттестацию для девятиклассников Саратовской области и всей России в 2020 году планируется провести только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Экзамены по выбору проводиться не будут.
- Девятиклассники будут переведены в десятые классы по итогам двух предметов и оценок в аттестате. Прием в профессиональные образовательные организации, как и прежде, будет осуществляться с учетом среднего балла аттестата, — подчеркнула министр образования Саратовской области.
Пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы на базе школ, где они учатся. Руководители и организаторы ППЭ будут учителя, которые обучали выпускников.
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ИСТОЧНИК KP.RU