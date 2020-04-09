Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдавать будут только два обязательных экзамена

9 Апр 2020 2020-04-09T20:15:38+03:00

Предметов по выбору не будет

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Государственную итоговую аттестацию для девятиклассников Саратовской области и всей России в 2020 году планируется провести только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Экзамены по выбору проводиться не будут.

- Девятиклассники будут переведены в десятые классы по итогам двух предметов и оценок в аттестате. Прием в профессиональные образовательные организации, как и прежде, будет осуществляться с учетом среднего балла аттестата, — подчеркнула министр образования Саратовской области.

Пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы на базе школ, где они учатся. Руководители и организаторы ППЭ будут учителя, которые обучали выпускников.

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ИСТОЧНИК KP.RU