2020-04-09T19:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Воробьев: Призываю людей объединиться для строительства инфекционного центра в Саратове

Депутат облдумы уверен в прозрачности инициативы
Ольга Симонова
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Депутат облдумы Андрей ВоробьевДепутат облдумы Андрей Воробьев
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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев прокомментировал строительство инфекционного центра в Саратове.

- Сложившаяся в стране и мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает резонное беспокойство многих людей. Ежедневно количество заболевших растет. Хотя при соблюдении всех рекомендаций и ограничений, введенных Президентом РФ Владимиром Путиным, больших потерь удастся избежать. Тем не менее расслабляться нельзя и в борьбе с опасным вирусом важно действовать только на опережение. На днях президент Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов выступил с инициативой по строительству в Саратовской области нового современного инфекционного медицинского центра. Полностью поддерживаем эту идею! В этот опасный период данная инициатива особенно актуальна.

При ТПП Саратовской области будет создан фонд по сбору средств на строительство нового инфекционного центра. Призываю всех неравнодушных поучаствовать в этом благом деле. Как правило, весомую поддержку в подобных начинаниях всегда оказывали бизнес-сообщества и предприниматели. Сегодня они оказались под ударом. Но в данный момент в области прорабатываются пути решения проблем, принимаются законы, направленные на поддержку предприятий и организаций в период пандемии.

Нет ничего ценнее здоровья. Нашему региону необходима хорошая, вместительная инфекционная больница. Это поможет улучшить качество медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией и ее осложнениями. И мы примем участие в ее строительстве! Невзирая на все экономические трудности и социальные статусы, призываю всех людей объединиться и принять участие в реализации проекта.

Как только будут улажены юридические вопросы по созданию фонда, мы перечислим средства. Мы уверены в прозрачности этой инициативы, в том, что движение средств будет открытым, а отчеты по их расходованию — доступными.

Призываем объединиться всех неравнодушных бизнесменов! — заявил Андрей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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