Создается фонд для сбора средств на строительство инфекционного центра в Саратове

9 Апр 2020 2020-04-09T19:36:31+03:00

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Сегодня, 9 апреля, на заседании оперативного штаба Саратовской области по противодействию коронавирусу стало известно, что в ближайшем будущем собираются создать фонд по сбору средств на строительство инфекционного центра.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», этим вопросом занимается зампред регионального правительства Роман Бусаргин.

- Проектирование идет круглосуточно. Определены все основные параметры. Губернатор Валерий Радаев такую задачу поставил, она будет исполнена. Я хочу, чтобы нас услышали предприниматели и граждане и поддержали эту инициативу. Мы с Игорем Ивановичем (вице-губернатор Игорь Пивоваров — прим. ред) завтра перечислим в фонд по своей месячной зарплате, — рассказал Александр Стрелюхин, председатель правительства.

Также на заседании было озвучено, что первая партия косметического средства с антибактериальным эффектом от производства «Нита-Фарм» — 65 тыс. флаконов — завтра должны поступить в продажу. Планируется выйти на мощность — 1,5 млн штук в месяц.

Также идет работа над созданием защитных халатов.

- Надеюсь, в ближайшие дни мы сертифицируем и эту продукцию, — подчеркнул Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU