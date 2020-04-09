2020-04-09T19:53:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин жителям Саратовской области: Нет повода расслабляться

Стрелюхин увидел, что граждане стали нарушать режим самоизоляции
Екатерина Семенова
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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин начал заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля с того, что отчитал жителей области. В частности, заявил о негативной тенденции — нарушении режима самоизоляции гражданами.

- Показатель «пять», это когда все дома, если «ноль», то все на улице. У нас вчера был 3,9, сегодня — 3,2. Наверное, есть непонимание и расслабленность. Так вот, повода расслабляться нет никакого, — предупредил Стрелюхин.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Саратовской области выросло до 34 человек.

Он остановился на постановлении Правительства РФ, которое уже вышло, №424.

До 1 января 2021 года приостанавливается требования уплаты неустоек, штрафов и пени за неуплату за ЖКУ, вывоз отходов.

Кроме этого, положения договоров о газо- водо- электроснабжении, которые устанавливают взыскание неустойки, также не применяются до 1 января 21 года

Что касается УК – взыскание неустойки за несвоевременную оплату также приостановлено до 1 января.

Приостанавливаются штрафы, пени за неуплату за жилье и взносов на капремонт.

- Чувствуете, о чем идет речь. Беспрецедентная, на мой взгляд мера, которая должна действовать на территории Саратовской области. Надо разъяснять. Это важно для населения, — заметил Стрелюхин.

Постановление Мишустина — если срок предоставления субсидий на услуг ЖКУ истекает с 1 апреля до 1 октября, то они продляются в беззаявительном порядке. Если человеку переплатили, то возврат не производится.

- Это берет на себя государство. Это серьезные меры, которые приняты, — сказал Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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