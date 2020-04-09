Спецпропуска в Саратове на период самоизоляции: Срок введения переносится на 20 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T19:30:33+03:00

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Введение пропускной системы в Саратовской области решено отложить до 20 апреля.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 апреля, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

- Очень надеюсь на сознательность граждан, — заявил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

По его словам, пропускная система — это крайняя мера, «но если что, будем вводить».

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ИСТОЧНИК KP.RU