Спецпропуска в Саратове на период самоизоляции: Срок введения переносится на 20 апреля
Введение пропускной системы в Саратовской области решено отложить до 20 апреля.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 апреля, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
- Очень надеюсь на сознательность граждан, — заявил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.
По его словам, пропускная система — это крайняя мера, «но если что, будем вводить».
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ИСТОЧНИК KP.RU