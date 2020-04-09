Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области увеличилось на четыре человека

9 Апр 2020 2020-04-09T19:05:26+03:00

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В Саратовской области лабораторно подтверждены еще четыре случая заражения граждан коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это две женщины и двое мужчин, причем один из них — несовершеннолетний.

География распространения — Татищевский, Ершовский и Аткарский районы.

Известно, что у одного взрослого и подростка заболевание было выявлено при обследовании на внебольничную пневмонию. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Таким образом, в Саратовской области подтверждены 34 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU