Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области увеличилось на четыре человека
Итого в регионе подтверждены 34 случая
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В Саратовской области лабораторно подтверждены еще четыре случая заражения граждан коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это две женщины и двое мужчин, причем один из них — несовершеннолетний.
География распространения — Татищевский, Ершовский и Аткарский районы.
Известно, что у одного взрослого и подростка заболевание было выявлено при обследовании на внебольничную пневмонию. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Таким образом, в Саратовской области подтверждены 34 случая.
ИСТОЧНИК KP.RU