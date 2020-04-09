Панков: Благодаря Володину, многие жители Вольска, Балакова и Горного переедут в комфортное жилье

9 Апр 2020 2020-04-09T18:48:35+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал о том, что дополнительные средства из федерального бюджета, которые область получит благодаря Вячеславу Володину, дадут возможность переселить людей из ветхих и аварийных домов Вольска, Балаково и пос. Горный.

- Володин на протяжении ряда лет делает многое, чтобы улучшить условия жизни людей. Проблема ветхого и аварийного жилья – очень острая для нашей области, и много его проектов направлено на ее решение. В том числе, благотворительных, как тот, что был реализован в Елшанке и дал возможность более 700 жителей переехать из бараков в комфортные квартиры. Но в районах эта проблема не менее болезненная. И спикер поднял ее на федеральном уровне, переговорив с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Наша область дополнительно получит 1 млрд 192 млн рублей на то, чтобы расселить людей из ветхого и аварийного жилья.

Многим жителям в моем округе это дает надежду на то, что из старых домов с трещинами и протекающей кровлей они переедут в светлое, теплое, новое жилье. В областном бюджете, а тем более в районных, не было средств, чтобы им помочь… Уверен, что люди, которые много лет ждут нового жилья, будут активно участвовать в реализации проекта и организуют общественный контроль, – отметил Панков.

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Как рассказал депутат, в Балаково это коснется жителей домов №7, 15, 27 и 45А по ул. Академика Жук, №20 и 24 по ул. Красноармейской, №47 по ул. Пионерской, №36 по ул. Московской. А также ул. Чапаева, 14; ул. Судостроительной, 16 и 18; ул. Заводской, 67; ул. Революционной, 29 и 48А, ул. Механизаторов, 4А.

В Вольске планируются следующие адреса для расселения: тер. Завод Большевик, 51, 52 и 81; ул. Саратовская, 48/2; ул. Коммунарная, 58, пос. Пионер, 19; ул. Егорова, 8; ул. Чапаева, 46.

В пос. Горный это дом №21 на ул. Советской и №11 на ул. Горной.

- 1 841 житель получит новое жилье. Из них в Саратове – 1 373 человека, в Балаково – 295, в Вольске – 120 , в Балашове – 38 и в Горном – 15. Всего будет построено 955 квартир, – подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU