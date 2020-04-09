В Октябрьском районе Саратова обнаружен снаряд

9 Апр 2020 2020-04-09T18:47:23+03:00

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Сегодня, 9 апреля, у дома №1 на улице Миротворцева в Октябрьском районе Саратова местные жители обнаружили снаряд.

По данным портала «ЧП Саратов», место находки оцепили, вызваны оперативные службы города, ожидается группа разминирования Росгвардии.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU