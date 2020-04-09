В Октябрьском районе Саратова обнаружен снаряд
Его заметили местные жители
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 апреля, у дома №1 на улице Миротворцева в Октябрьском районе Саратова местные жители обнаружили снаряд.
По данным портала «ЧП Саратов», место находки оцепили, вызваны оперативные службы города, ожидается группа разминирования Росгвардии.
Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU