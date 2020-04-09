В Саратове 9 апреля мужчина погиб под поездом
ЧП произошло в Ленинском районе Саратова
Человек погиб под поездом в ленинском районе Саратова
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Днем 9 апреля поезд сбил человека в районе завода «Нефтегазоборудование».
На происшествие в Ленинском районе Саратова выехали спасатели и медики. Но их помощь уже не понадобилась – 57-летний мужчина погиб.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов пешеход находился на путях в слепой зоне для машиниста. Поэтому даже экстренное торможение не предотвратило столкновение. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU