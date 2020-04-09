2020-04-09T17:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Улицы Саратова во время самоизоляции убирает порядка 80 единиц техники

Детские площадки огорожены сигнальными лентами
Дарья Вострикова
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Улицы Саратова каждый день убирают порядка 80 единиц техники, ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», закрыты парки и зоны отдыха, а где это было невозможно — на улицах Рахова, Астраханская, проспекте 50 лет Октября — детские площадки огородили сигнальными лентами.

Замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал о получении рекомендаций от Роспотребнадзора насчет периодической дезинфекции мест общего пользования и общественных территорий.

Также проводится санитарная обработка общественного транспорта, проводятся рейды. Количество автобусов большой вместимости на линиях зависит от пассажиропотока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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