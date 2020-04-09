Улицы Саратова во время самоизоляции убирает порядка 80 единиц техники
Улицы Саратова каждый день убирают порядка 80 единиц техники, ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», закрыты парки и зоны отдыха, а где это было невозможно — на улицах Рахова, Астраханская, проспекте 50 лет Октября — детские площадки огородили сигнальными лентами.
Замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал о получении рекомендаций от Роспотребнадзора насчет периодической дезинфекции мест общего пользования и общественных территорий.
Также проводится санитарная обработка общественного транспорта, проводятся рейды. Количество автобусов большой вместимости на линиях зависит от пассажиропотока.
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ИСТОЧНИК KP.RU