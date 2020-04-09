Режим самоизоляции: женатые мужчины с детьми больше остальных мечтают вернуться на работу
Большинство жителей России мечтают вернуться на работу.
К таким выводам пришли эксперты портала SuperJob, по итогам опроса 1,6 тыс. человек, работающих на удаленке в период самоизоляции.
В основном это люди, состоящие в браке и имеющие детей, — 67%. Среди бездетных 60% хотели бы вернуться в офис. Причем мужчины мечтают об этом больше женщин.
Остаться на удаленке после самоизоляции не против лишь 19% опрошенных.
Среди проблем работы из дома респонденты отмечают: отвлекающие факторы, нехватку ресурсов, отсутствие отдельного рабочего места, плохой документооборот и коммуникации, слабые мощности домашнего компьютера, перебои с интернетом. Жители также жалуются на собственную лень, дополнительные траты на электроэнергию, снижение спроса и зарплаты. 2% признались, что скучают по коллективу.
ИСТОЧНИК KP.RU