Режим самоизоляции: женатые мужчины с детьми больше остальных мечтают вернуться на работу

9 Апр 2020 2020-04-09T17:10:03+03:00

Работать из дома далеко не всегда получается Фото: Евгения ГУСЕВА

И вовсе не потому, что скучают по коллективу

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Большинство жителей России мечтают вернуться на работу.

К таким выводам пришли эксперты портала SuperJob, по итогам опроса 1,6 тыс. человек, работающих на удаленке в период самоизоляции.

В основном это люди, состоящие в браке и имеющие детей, — 67%. Среди бездетных 60% хотели бы вернуться в офис. Причем мужчины мечтают об этом больше женщин.

Остаться на удаленке после самоизоляции не против лишь 19% опрошенных.

Среди проблем работы из дома респонденты отмечают: отвлекающие факторы, нехватку ресурсов, отсутствие отдельного рабочего места, плохой документооборот и коммуникации, слабые мощности домашнего компьютера, перебои с интернетом. Жители также жалуются на собственную лень, дополнительные траты на электроэнергию, снижение спроса и зарплаты. 2% признались, что скучают по коллективу.

ИСТОЧНИК KP.RU