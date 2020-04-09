Больных коронавирусом в Саратовской области будут свозить в больницу №2

9 Апр 2020 2020-04-09T17:08:36+03:00

Сегодня там побывал глава региона

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Губернатор Валерий Радаев 9 апреля посетил городскую клиническую больницу №2 имени В. И. Разумовского.

На базе этой клиники создается единый инфекционный центр лечения. По планам властей, сюда будут поступать пациенты с тяжелыми случаями и с подозрениями на коронавирус со всех районов области.

Таким образом, власти региона готовятся к худшему сценарию развития ситуации по коронавирусу и пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU