2020-04-09T17:06:33+03:00
Общество

Начальник отдела миграции ГУ МВД по Саратовской области ответит на вопросы жителей региона

Задать вопросы можно в рамках прямой линии 10 апреля
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Алексей ЗелепукинАлексей ЗелепукинФото: Александр Уриевский
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Завтра, 10 апреля, с 16:00 до 17:00 состоится прямая линия с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Зелепукиным.

По телефону (8452) 99-33-00 граждане смогут задать интересующие их вопросы по реализации миграционного законодательства, а также работе Управления и подразделений по вопросам миграции.

На прямой связи будут также руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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