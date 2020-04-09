СКР в Саратовской области начал проверку фейковой новости о массовом заражении медиков коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T15:57:25+03:00

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В Саратовской области следователи начали проверку фейковой информации.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на одном из телеграм-каналов была размещена информация о якобы массовом заболевании коронавирусом сразу 44 медицинских работников.

- Данная информация не соответствует действительности и опровергнута Минздравом Саратовской области, — подчеркнули в СУ СКР региона.

По факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан начата проверка. Следователи устанавливают личность гражданина, разместившего фейк. Будет принято процессуально решение.

ИСТОЧНИК KP.RU