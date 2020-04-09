СКР в Саратовской области начал проверку фейковой новости о массовом заражении медиков коронавирусом
В Саратовской области следователи начали проверку фейковой информации.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на одном из телеграм-каналов была размещена информация о якобы массовом заболевании коронавирусом сразу 44 медицинских работников.
- Данная информация не соответствует действительности и опровергнута Минздравом Саратовской области, — подчеркнули в СУ СКР региона.
По факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан начата проверка. Следователи устанавливают личность гражданина, разместившего фейк. Будет принято процессуально решение.
ИСТОЧНИК KP.RU