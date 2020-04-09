Игорь Николаев опубликовал фото из больницы в Коммунарке после выписки

9 Апр 2020 2020-04-09T15:52:42+03:00

Николаев дважды сдал тест на коронавирус, результаты которого были отрицательными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке, где провел полторы недели с пневмонией, в понедельник, а сегодня, 9 апреля, выложил в Instagram фото оттуда, сообщает «Комсомольская правда»

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, — написал 60-летний певец в посте в соцсети. Он также поименно поблагодарил врачей больницы.

Напомним, Игоря Николаева госпитализировали 26 марта вслед за Львом Лещенко, с которым он был вместе на дне рождения сестры Игоря Крутого. У Лещенко выявили коронавирус. Сам Николаев дважды сдавал тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU