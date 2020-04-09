Стас Михайлов готов сдать плазму для лечения больных коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T15:28:55+03:00

Стас Михайлов уже выписался из клиники Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Музыкант Стас Михайлов выписался из госпиталя, где проходил курс лечения от пневмонии, и обнаружил в крови антитела к коронавирусу.

Как сообщила «Комсомольская Правда», о своем лечении 50-летний певец рассказал в Instagram. Он отмечает, что не подозревал о пневмонии, но на третий день болезни у него пропало обоняние

- Я приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота, — рассказал Стас Михайлов.

Вскоре после выписки он решил сделать тест, который показал три полоски, что значит наличие антител к белкам коронавируса COVID-19.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, — отметил Михайлов.

Сейчас нет доказанных способов специфического лечения коронавируса, кроме, возможно, использования антител людей, переболевших вирусом, для лечения тяжелых пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU