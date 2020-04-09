2020-04-09T15:07:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора навязывают саратовцам книги о коронавирусе

Бизнесменам в случае отказа покупать грозят административными наказаниями
Екатерина Семенова
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Под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенникиПод видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенникиФото: Артем КИЛЬКИН
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Под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ведомстве, предупреждая жителей региона.

Как выяснилось, неизвестные люди представляются сотрудниками санитарной службы и навязывают предпринимателям брошюры о профилактике заболевания «Коронавирус COVID-19». При отказе покупать они угрожают административным наказанием.

- Надзорный орган не занимается коммерческой деятельностью и не осуществляет распространением информационно-методических буклетов на платной основе, – подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора.

Руководителям предприятий рекомендуется проявлять бдительность и в подобных случаях обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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