2020-04-09T15:03:00+03:00
Общество

Депутат областной думы Юлия Литневская о строительстве нового инфекционного центра: Я горячо поддерживаю идею

Юлия Литневская тоже решила внести вклад в общее дело
Ольга Симонова
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Юлия Литневская тоже решила внести вклад в строительство инфекционного центраЮлия Литневская тоже решила внести вклад в строительство инфекционного центра
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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская поделилась своим мнением о строительстве нового инфекционного центра в Саратове.

- Справедливо говорят, что общая беда объединяет сильнее, чем радость. Проблема распространения коронавирусной инфекции затронула каждого из нас. Мы вместе переживаем за здоровье наших детей и родителей, близких и любимых людей. Думаем, как справиться с этой бедой. К счастью, все мы понимаем, что действовать нужно сообща.

Депутат Государственной думы Николай Васильевич Панков подал всем нам пример гражданской ответственности, решив перечислить свой месячный заработок на строительство в Саратове нового инфекционного центра. Мой коллега по областной думе, президент региональной ТПП Алексей Васильевич Антонов попросил подключиться к этому благому делу представителей бизнеса.

Я горячо поддерживаю идею строительства инфекционного центра. Профильное медицинское учреждение, в котором будет обеспечиваться качественное лечение, нам в сложившейся ситуации и на многие годы вперед остро необходимо.

Я тоже внесу вклад в общее дело. Знаю, что такое же решение уже приняли и многие мои коллеги по фракции. Только вместе мы сможем решить эту проблему и стать еще сильнее, — поделилась Юлия Литневская в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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