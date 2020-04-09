В Саратовской области стало больше пожаров
Сегодня, 9 апреля, в мэрии Саратова прошло совещание под председательством главы Саратова Михаила Исаева по теме противопожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, врио заместителя начальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Саратовской области Юрий Боткин рассказал об увеличении числа пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. В регионе введен противопожарный режим.
Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко сказал, что разработан план мероприятий по предотвращению возгораний, в течение апреля и мая будут косить камыш.
- Поручаю в кратчайшие сроки составить график работ и представить подробный план действий, а также определить, какие силы будут задействованы в противодействии возгораниям на территории Саратова, — заявил Михаил Исаев.
Он потребовал от подчиненных с полной ответственностью подойти к этому вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU