В Саратовской области стало больше пожаров

9 Апр 2020 2020-04-09T15:10:18+03:00

Данные по сравнению с тем же периодом прошлого года

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 апреля, в мэрии Саратова прошло совещание под председательством главы Саратова Михаила Исаева по теме противопожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, врио заместителя начальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Саратовской области Юрий Боткин рассказал об увеличении числа пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. В регионе введен противопожарный режим.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко сказал, что разработан план мероприятий по предотвращению возгораний, в течение апреля и мая будут косить камыш.

- Поручаю в кратчайшие сроки составить график работ и представить подробный план действий, а также определить, какие силы будут задействованы в противодействии возгораниям на территории Саратова, — заявил Михаил Исаев.

Он потребовал от подчиненных с полной ответственностью подойти к этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU