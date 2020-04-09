В Саратове из-за самоизоляции работников фабрики «Мария» вынуждают работать за 2,6 тыс. рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T12:15:46+03:00

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Сегодня, 9 апреля, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» анонимный работник мебельной фабрики «Мария» рассказал, как трудящихся вызывают для подписания допсоглашения на снижение зарплаты.

В доказательство своих слов горожанин опубликовал текст документа. В нем сказано, что с 1 апреля устанавливается оклад на 0,2 ставки с зарплатой 2,6 тыс. рублей в месяц. Исходя из оклада 13 тыс. рублей при рабочей неделе в 40 часов.

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По словам обеспокоенного автора публикации, им сказали, что в случае неподписания соглашения ждет увольнение без всех выплат, включая зарплату за март.

В комментариях под записью местные жители призвали работников фабрики ничего не подписывать, ведь если весь коллектив откажется, то ничего не будет.

Также горожанам предложили обратиться в Гострудинспекцию и рассказать о сложившейся ситуации.

Напомним, ранее местные жители рассказывали в соцсетях, как работодатели заставляют их выходить в офисы и на предприятия в объявленные президентов выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU