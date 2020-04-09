Саратовцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника
Саратовцам рассказали, как отличить волонтера, который помогает людям в период коронавируса, от мошенника.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, есть четыре правила:
- волонтеры носят специальный бейдж и паспорт гражданина РФ;
- волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовая медицинская маска, перчатки и антисептики;
- волонтеры не заходят в квартиру/дом;
- волонтер знает номер заявки благополучателя и обязательно сообщает его в начале общения.
Добровольцы безвозмездно помогают пожилым людям в покупке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.
Работает горячая линия адресной поддержки для людей преклонного возраста по телефону 8-800-2003-411. А на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтером.
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ИСТОЧНИК KP.RU