Саратовцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника

9 Апр 2020 2020-04-09T09:44:15+03:00

Есть четыре признака добровольца

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Саратовцам рассказали, как отличить волонтера, который помогает людям в период коронавируса, от мошенника.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, есть четыре правила:

- волонтеры носят специальный бейдж и паспорт гражданина РФ;

- волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовая медицинская маска, перчатки и антисептики;

- волонтеры не заходят в квартиру/дом;

- волонтер знает номер заявки благополучателя и обязательно сообщает его в начале общения.

Добровольцы безвозмездно помогают пожилым людям в покупке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.

Работает горячая линия адресной поддержки для людей преклонного возраста по телефону 8-800-2003-411. А на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтером.

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ИСТОЧНИК KP.RU