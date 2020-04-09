2020-04-09T10:13:52+03:00
Происшествия

В Саратове задержали серийного автомобильного вора

Мужчина уносил инструменты, аккумуляторы и технику
Дарья Вострикова
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Полиция задержала серийного автомобильного вора в Октябрьском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рецидивист разбивал окна машин и уносил видеорегистраторы, музыкальную аппаратуру, инструменты, аккумуляторы.

Одной из его жертв стал владелец Lada Kalina, припаркованной на ночь на улице Чапаева. Утром стекло было разбито, пропало имущество на сумму свыше 13 тыс. рублей.

Выяснилось, что мужчина причастен к трем аналогичным преступлениям, его задержали.

Устанавливаются дополнительные эпизоды краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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