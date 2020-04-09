Коронавирус в Саратове: число дежурных групп в детсадах увеличилось
Родители привели 85 детей
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Сегодня, 9 апреля, саратовцы привели в 13 дежурных групп в детсадах 85 детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, малышам измерили температуру перед принятием в учреждение. Помещения дезинфицируются, проходит кварцевание.
Отметим, что число групп растет, 6 апреля их было девять, а 7 апреля — 11.
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ИСТОЧНИК KP.RU