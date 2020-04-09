Коронавирус в Саратове: число дежурных групп в детсадах увеличилось

9 Апр 2020 2020-04-09T10:04:21+03:00

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Сегодня, 9 апреля, саратовцы привели в 13 дежурных групп в детсадах 85 детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, малышам измерили температуру перед принятием в учреждение. Помещения дезинфицируются, проходит кварцевание.

Отметим, что число групп растет, 6 апреля их было девять, а 7 апреля — 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU