Самоизоляция в Саратовской области: на продуктовые наборы для школьников выделено 232 млн рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T10:02:20+03:00

К сумме добавятся деньги из муниципального бюджета

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В Саратовской области во время самоизоляции дети-льготники получают продуктовые наборы.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», всего к этой категории относятся 61,6 тыс. ребят, которые учатся в 1-11 классе, и 32,8 тыс. детей с первого по четвертый класс.

На эту меру поддержки из регионального бюджета выделено 232 млн рублей, к этой сумме добавляются деньги из муниципального бюджета.

Как часто выдавать наборы каждый муниципалитет решает самостоятельно.

Ученики до четвертого класса в дни обучения продолжают получать молоко из расчета 200 мл в день.

Для разъяснений родители могут обратиться на круглосуточную горячую линию министерства образования Саратовской области — 8 (8452) 49-21-07.

Помимо этого для вопросов жителей областного центра с 9:00 до 18:00 доступны телефоны:

8 (8452) 29-65-17 — комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;

8 (8452) 23-18-50 — Волжский район;

8 (8452) 91-14-77 — Заводской район;

8 (8452) 26-03-39 — Кировский район;

8 (8452) 35-51-66 — Ленинский район;

8 (8452) 72-16-12 — Октябрьский район;

8 (8452) 67-02-47 — Фрунзенский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU