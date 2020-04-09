Врачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масок

9 Апр 2020 2020-04-09T09:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В период пандемии коронавируса депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев продолжает снабжать тех, кто стоит на передовой борьбы с опасной инфекцией, средствами индивидуальной защиты

.

Новая партия индивидуальных средств защиты поступила в учреждения здравоохранения и полицию Энгельса. Помощь оказал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция Единая Россия). Медицинские маски (по тысяче штук на каждое учреждение) и дезинфицирующее средство, при приготовлении которого и доведения до нужной концентрации получится 10 тыс. литров готового раствора для осуществления дезинфекционных мероприятий, были переданы Энгельсской детской клинической больнице, Энгельсской городской больнице №2, а также сотрудникам полиции. Данный выбор не случаен — сотрудники именно этих учреждений сегодня стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

.

- Все мы знаем о напряженной ситуации в обеспечении российских медиков средствами индивидуальными защиты. Считаю, что данная помощь в нынешний период, связанный с пандемией коронавируса, особенна актуальна. Очевидно, что в учреждениях здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции значительно увеличился расход дезсредств и защитных медицинских масок. А мы не можем рисковать здоровьем людей, как пациентов, так и самих медицинских работников.

.

В период самоизоляции не все могут оставаться дома. Врачи, работники транспорта, сотрудники предприятий, выпускающих продукты питания, работают в обычном графике. А полицейские несут службу в усиленном режиме и также находятся в зоне риска. Поэтому и им была оказана аналогичная поддержка. В этот опасный период важно думать друг о друге и обезопасить окружающих, — сказал Андрей Воробьев.

.

Ранее такая же помощь от парламентария уже поступила в другие медицинские учреждения Энгельса. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено 8 тыс. масок и 50 литров дезинфицирующего средства.

.

Напомним, региональное отделение «Единой России» и депутаты партийной фракции в областной думе не в первый раз оказывают помощь в предоставлении средств индивидуальной защиты врачам и медицинскому персоналу. Как ранее отмечал секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков, это поможет работникам сферы здравоохранения соблюдать меры безопасности при общении с пациентами.

- Сегодня врачи стоят на передовой, сражаясь за здоровье и жизни людей. Наша посильная помощь для них — то, что мы должны и продолжим делать, — подчеркивает Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU