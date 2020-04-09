2020-04-09T09:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масок

Ольга Симонова
Поделиться:
Врачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масокВрачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масок
Изменить размер текста:

В период пандемии коронавируса депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев продолжает снабжать тех, кто стоит на передовой борьбы с опасной инфекцией, средствами индивидуальной защиты

.

.

Новая партия индивидуальных средств защиты поступила в учреждения здравоохранения и полицию Энгельса. Помощь оказал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция Единая Россия). Медицинские маски (по тысяче штук на каждое учреждение) и дезинфицирующее средство, при приготовлении которого и доведения до нужной концентрации получится 10 тыс. литров готового раствора для осуществления дезинфекционных мероприятий, были переданы Энгельсской детской клинической больнице, Энгельсской городской больнице №2, а также сотрудникам полиции. Данный выбор не случаен — сотрудники именно этих учреждений сегодня стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

.

.

- Все мы знаем о напряженной ситуации в обеспечении российских медиков средствами индивидуальными защиты. Считаю, что данная помощь в нынешний период, связанный с пандемией коронавируса, особенна актуальна. Очевидно, что в учреждениях здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции значительно увеличился расход дезсредств и защитных медицинских масок. А мы не можем рисковать здоровьем людей, как пациентов, так и самих медицинских работников.

.

.

В период самоизоляции не все могут оставаться дома. Врачи, работники транспорта, сотрудники предприятий, выпускающих продукты питания, работают в обычном графике. А полицейские несут службу в усиленном режиме и также находятся в зоне риска. Поэтому и им была оказана аналогичная поддержка. В этот опасный период важно думать друг о друге и обезопасить окружающих, — сказал Андрей Воробьев.

.

.

Ранее такая же помощь от парламентария уже поступила в другие медицинские учреждения Энгельса. Всего в ходе акции по инициативе депутата было закуплено 8 тыс. масок и 50 литров дезинфицирующего средства.

.

.

Напомним, региональное отделение «Единой России» и депутаты партийной фракции в областной думе не в первый раз оказывают помощь в предоставлении средств индивидуальной защиты врачам и медицинскому персоналу. Как ранее отмечал секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков, это поможет работникам сферы здравоохранения соблюдать меры безопасности при общении с пациентами.

- Сегодня врачи стоят на передовой, сражаясь за здоровье и жизни людей. Наша посильная помощь для них — то, что мы должны и продолжим делать, — подчеркивает Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области разыскивают пропавшего парня
Регоператор: Более 1,5 тыс. человек ежедневно работают для жителей области
Житель Лысогорского района ответит за убийство пенсионерки у остановки
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» на ПривЖД проводят дистанционные консультации пациентов
В Озинском районе 15-летняя девочка обратилась к врачам после секса со взрослым мужчиной
Валерий Радаев о поддержке бизнеса в Саратове:разработан первый пакет документов
Балашовцы переплатили за коммуналку 1 млн рублей
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
Вечером в Энгельсе полыхали надворные постройки и жилой дом
Саратовцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника
В Саратове задержали серийного автомобильного вора
Коронавирус в Саратове: число дежурных групп в детсадах увеличилось
Самоизоляция в Саратовской области: на продуктовые наборы для школьников выделено 232 млн рублей
Врачам и сотрудникам полиции в Энгельсе передано восемь тыс. медицинских масок
Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 9 апреля: 3,9 балла
ООО «КВС» заменило аварийные коммуникации по улице Ново-Астраханская
Коронавирус в Саратове: в колл-центр администрации за час обратились 18 человек
Около саратовского правительства утром отключились светофоры
Вячеслав Володин заявил Михаилу Мишустину о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса
В Балакове наркоман обокрал салон сотовой связи на 67 тыс. рублей
Два человека пострадали в результате столкновения Lada и Volkswagen в Саратове
В селе под Ершовом мужчина зарезал агрессивного старика во время самообороны
В Саратовской области прогнозируется небольшой дождь
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 9 апреля 2020 года: пять новых случаев
Коронавирус в Саратове: количество зараженных увеличилось до 30
В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца
Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами
Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус