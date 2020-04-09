Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 9 апреля: 3,9 балла
Сегодня, 9 апреля, индекс уровня самоизоляции в Саратове на 8:00 составляет 3,9 балла из 5.
Этот показатель рассчитывает Яндекс. Для этого сравнивают активность горожан в будний день до эпидемии и сейчас. Чем он ниже, тем больше людей ходят по улицам, что явно не способствует уменьшению угрозы распространения новой болезни. И наоборот.
В рейтинге городов с населением более 500 тыс.человек Саратов опережает Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Ижевск. Лидеры списка — Ярославль, Краснодар(4,7), Рязань и Пенза(4,6).
Среди миллионников самые ответственные граждане проживают в Воронеже (4,7), Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге (4,5).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU