Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 9 апреля: 3,9 балла

9 Апр 2020 2020-04-09T09:04:50+03:00

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Сегодня, 9 апреля, индекс уровня самоизоляции в Саратове на 8:00 составляет 3,9 балла из 5.

Этот показатель рассчитывает Яндекс. Для этого сравнивают активность горожан в будний день до эпидемии и сейчас. Чем он ниже, тем больше людей ходят по улицам, что явно не способствует уменьшению угрозы распространения новой болезни. И наоборот.

В рейтинге городов с населением более 500 тыс.человек Саратов опережает Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Ижевск. Лидеры списка — Ярославль, Краснодар(4,7), Рязань и Пенза(4,6).

Среди миллионников самые ответственные граждане проживают в Воронеже (4,7), Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге (4,5).

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ИСТОЧНИК KP.RU