Коронавирус в Саратове: в колл-центр администрации за час обратились 18 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T08:56:12+03:00

За вчерашний день поступило 160 звонков

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Вчера, 8 апреля, в колл-центр администрации Саратова поступило 160 звонков и 117 обращений через интернет-мессенджеры.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, граждане интересовались оформлением спецпропусков, передвижением по городу без этих документов, о горячих линиях органов исполнительной власти и муниципалитета, отсутствием в продаже медицинских масок.

Также были вопросы, куда можно пожаловаться, если сотрудники организаций, помещения которых расположены в жилых домах, ходят на работу без средств защиты.

Сегодня за первый час работы колл-центр принял 13 звонков и пять обращений.

Напомним, задать свой вопрос можно с 08:00 до 20:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и

23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Получить консультативно-психологическую помощь можно по телефону доверия: 8-800-2000-122, бесплатно и круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU