Около саратовского правительства утром отключились светофоры
К сложностям на дороге это не привело [фото]
Неработающий светофор у саратовского правительства
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В центре Саратова, на пересечении улиц Московская и Горького, не работают светофоры.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, они отключились буквально час назад.
Особых сложностей в движении это, впрочем, не вызвало, так как машин и пешеходов на улицах во время самоизоляции не так много.
На улицах не слишком много автомобилей и пешеходов
ИСТОЧНИК KP.RU