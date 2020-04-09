Около саратовского правительства утром отключились светофоры

9 Апр 2020 2020-04-09T08:44:46+03:00

К сложностям на дороге это не привело [фото]

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В центре Саратова, на пересечении улиц Московская и Горького, не работают светофоры.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, они отключились буквально час назад.

Особых сложностей в движении это, впрочем, не вызвало, так как машин и пешеходов на улицах во время самоизоляции не так много.

На улицах не слишком много автомобилей и пешеходов

ИСТОЧНИК KP.RU