В Балакове наркоман обокрал салон сотовой связи на 67 тыс. рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T08:15:36+03:00

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Полиция раскрыла кражу из салона сотовой связи на улице Комарова в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 21 марта неизвестные унесли оттуда имущество на сумму свыше 67 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист-наркоман.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU