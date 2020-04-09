Два человека пострадали в результате столкновения Lada и Volkswagen в Саратове
Вчера, 8 апреля, напротив дома №2/12 на улице Тулайкова в Саратове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen Golf нарушил очередность проезда регулируемого перекрестка и влетел в Lada Vesta под управлением 36-летнего мужчины.
В результате аварии шофера отечественного авто и его 31-летнюю пассажирку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU