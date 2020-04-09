В селе под Ершовом мужчина зарезал агрессивного старика во время самообороны
В селе Васильевка Ершовского района Саратовской области днем 5 апреля был убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление квалифицируется как убийство при превышении пределов самообороны.
По версии следствия, 47-летний подозреваемый гостил у односельчанки, они вместе распивали спиртное. К женщине заглянул 81-летний сосед, которому не понравился ее гость. Пенсионер напал на мужчину и принялся его душить. Тот в ответ схватил со стола нож и ударил агрессора в живот.
После этого он выгнал старика из дома, а сам продолжил застолье.
Через некоторое время они нашли погибшего во дворе дома. Причиной смерти стало ранение живота с повреждением крупного кровеносного сосуда.
На допросе подозреваемый обо всем рассказал и раскаялся. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU