2020-04-09T08:40:57+03:00
Происшествия

В селе под Ершовом мужчина зарезал агрессивного старика во время самообороны

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В селе Васильевка Ершовского района Саратовской области днем 5 апреля был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление квалифицируется как убийство при превышении пределов самообороны.

По версии следствия, 47-летний подозреваемый гостил у односельчанки, они вместе распивали спиртное. К женщине заглянул 81-летний сосед, которому не понравился ее гость. Пенсионер напал на мужчину и принялся его душить. Тот в ответ схватил со стола нож и ударил агрессора в живот.

После этого он выгнал старика из дома, а сам продолжил застолье.

Через некоторое время они нашли погибшего во дворе дома. Причиной смерти стало ранение живота с повреждением крупного кровеносного сосуда.

На допросе подозреваемый обо всем рассказал и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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