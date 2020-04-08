Коронавирус в Саратове: количество зараженных увеличилось до 30

8 Апр 2020 2020-04-08T21:19:43+03:00

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В Саратовской области сегодня вечером, 8 апреля, диагностировано еще четыре случая коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб региона, диагноз подтвержден у жителей Ершовского и Новобурасского районов, а также Саратова.

Всех госпитализировали в стационар для проведения необходимой терапии. Всех, контактировавших с заболевшими, определили.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области, по данным на 22:00, составило 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU