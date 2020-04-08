Коронавирус в Саратове: количество зараженных увеличилось до 30
В Саратовской области сегодня вечером, 8 апреля, диагностировано еще четыре случая коронавируса.
Как сообщает оперативный штаб региона, диагноз подтвержден у жителей Ершовского и Новобурасского районов, а также Саратова.
Всех госпитализировали в стационар для проведения необходимой терапии. Всех, контактировавших с заболевшими, определили.
Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области, по данным на 22:00, составило 30 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU