В Саратовской области прогнозируется небольшой дождь

9 Апр 2020 2020-04-09T05:59:43+03:00

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В Саратовской области сегодня, 9 апреля, ожидается кратковременный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, при порывах — до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +12…+17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU