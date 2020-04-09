В Саратовской области прогнозируется небольшой дождь
Порывистый ветер усилится до 14 м/с
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В Саратовской области сегодня, 9 апреля, ожидается кратковременный дождь.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, при порывах — до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +12…+17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU